Tribunal russo julga proibição das Testemunhas de Jeová no país; acompanhe

Acontece nesta quinta-feira, 6, o Julgamento pelo Supremo Tribunal da Rússia referente a suspensão das atividades religiosas das Testemunhas de Jeová. Segundo o governo russo, as práticas são consideradas extremistas.

Para acompanhar o relatório da sala do tribunal, acesse aqui [ao abrir a janela, o tradutor automático do seu navegador irá ser acionado para que possa ler no seu idioma].

adblock ativo