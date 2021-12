Tribunal multa mãe de garoto com camisa "sou uma bomba"

Um tribunal de recursos da cidade de Nimes, no sudeste da França, condenou uma mulher e seu irmão por "justificar um crime" depois de o filho dela, chamado Jihad, ir à pré-escola vestindo uma camiseta com os dizeres "Jihad: nascido em 11 de setembro" e "eu sou uma bomba".

O tribunal de Nimes reverteu uma decisão anterior de um tribunal de Avignon, que havia absolvido os réus em abril. Bouchra Bagour foi sentenciada a um mês de prisão, com pena suspensa, e a uma multa de 2 mil euros; seu irmão, Zayed, foi sentenciado a dois meses de prisão, com pena suspensa, e a uma multa de 4 ml euros.

A advogada de Bagour, Gaele Guenoun, se disse espantada com a decisão do tribunal de recursos. O caso começou com uma reclamação de uma professora, depois de Jihad, que realmente nasceu em 11 de setembro, ir à escola com a camiseta desenhada por seu tio.

