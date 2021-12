Tribunal continua com julgamento do caso das Testemunhas de Jeová na Rússia

Continua nesta quarta-feira, 19, o julgamento da suspensão das atividades religiosas das Testemunhas de Jeová na Rússia. Segundo o governo, as práticas são consideradas extremistas. A audiência, que ocorre no Supremo Tribunal da Rússia, segue desde o dia 6 de abril.

Para acompanhar o relatório da sala do tribunal, acesse aqui [ao abrir a janela, o tradutor automático do seu navegador irá ser acionado para que possa ler no seu idioma no computador].

Entenda o caso

As Testemunhas de Jeová fizeram um apelo direto aos funcionários do Kremlin (sede do governo russo) e do Supremo Tribunal, após terem suas atividades condenadas e suspensas, no dia 23 de março, por "extremismo". A mobilização aconteceu por meio de uma campanha mundial de cartas.

O porta-voz das Testemunhas de Jeová na Rússia, Ivan Belenko, denunciou à Agência Efe que a decisão das autoridades russas privará o direito à liberdade ao culto de 175 mil membros dessa comunidade no país. A proibição definitiva da prática dessa religião na Rússia será decidida pela Suprema Corte.

