Tribo indígena cria resort de maconha nos Estados Unidos

Os norte-americanos terão um resort de maconha, é o que garante uma tribo indígena do estado de Dakota do Sul. "Queremos que seja um 'parquinho' para adultos", disse presidente da tribo, Anthony Reider, ao jornal The Guardian. Ele revela ainda que espaço será gerido pelo grupo Santee Sioux, composto por 400 membros.

A planta será cultivada pela própria comunidade e comercializada em um loung para fumantes, onde também funcionará um bar com música e serviço de alimentação. O grupo tem expextativa de lucro de U$$ 2 milhões.

Os preços também já foram revelados. A erva será vendida em pacotes com um grama cada e vai variar de US$ 12,50 e US$ 15.

Os clientes só poderão comprar um grama de cada vez. "A tribo precisa enxergar essas oportunidades para preservar o passado que possuímos e avançar para o presente" falou Reider.

Os Santee Sioux já possuem um cassino e pretendem com a renda do resort investir em projetos habitacionais, centros comunitários e clínicas para melhorar o bem estar da comunidade.

adblock ativo