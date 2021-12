Três familiares do papa Francisco morrem em acidente

Três familiares do papa Francisco -- dois sobrinhos-netos e a mãe de ambos -- morreram nesta terça-feira, 19, em um acidente de trânsito na província argentina de Córdoba (centro), informou à AFP a polícia.

"Os mortos são dois bebês, de 8 meses e 2 anos, e a mãe de ambos, enquanto o marido de nome Horacio Bergoglio, sobrinho do Papa, encontra-se internado em estado grave", declarou a delegada Carina Ferreyra, da polícia de Córdoba.

O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite, quando a família Bergoglio transitava pela auto-estrada Rosario-Córdoba.

O carro da família bateu na traseira de um caminhão que transportava milho e a polícia investiga as causas do acidente.

O sobrinho do papa está internado no hospital de Villa María com politraumatismos, mas até o momento não foi divulgado um boletim oficial sobre a gravidade dos ferimentos. Horacio Bergoglio é filho de Alberto, o irmão do pontífice.

O acidente aconteceu perto da cidade de James Craik (Córdoba), vizinha da localidade de Villa María, 550 km ao noroeste de Buenos Aires.

