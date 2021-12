Trens colidem e deixam mortos e feridos na Itália

A colisão frontal entre dois trens em Bari, na Itália, deixou dezenas de pessoas feridas e mortas, de acordo com bombeiros locais, que ainda não têm um balanço oficial. Até o momento, fala-se em 11 mortes, mas o comandante Riccardo Zingaro, que acompanha as operações de resgate, disse "há muitos mortos" no local.

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 12, entre Andria e Corato e os dois trens se chocaram na linha Bari Norte, administrada pela empresa Ferrotramviaria e por onde passam mais de 200 composições ao dia. Testemunhas relataram cenas de pânico e o trânsito em toda a região está interrompido.

O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, está em contato com a Defesa Civil e com o Ministério de Infraestrutura e dos Transportes. O ministro Graziano Delrio e o chefe da Defesa Civil, Fabrizio Curcio, estão se dirigindo ao local para acompanhar as operações de resgate, assim como o presidente da região da Puglia, Michele Emiliano.

"Há uma absoluta necessidade de entender o que houve e esclarecer tudo. Não pararemos até que tudo que aconteceu esteja claro", disse Renzi que decidiu deixar Milão e retornou imediatamente para Roma.

