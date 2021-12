Tremor e tsunami mataram ao menos 108 na Indonésia

Ao menos 108 pessoas morreram e cerca de 500 estão desaparecidas na Indonésia, após um terremoto e um tsunami atingirem a costa oeste do país, de acordo com informações do parlamentar Hendri Dori Satoko, em entrevista a uma emissora de TV local nesta terça-feira. Ao citar dados do centro de gerenciamento de crises da Indonésia, Satoko informou também que há 502 desaparecidos.



O terremoto de 7,7 graus de magnitude atingiu a costa oeste do país no fim da segunda-feira (horário local). Um porta-voz da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres afirmou que o tsunami provocou violentas inundações em pelo menos 10 vilarejos indonésios. O tremor ocorreu perto das ilhas Mentawai, na área de Sumatra Ocidental, por volta das 21 horas (hora local). Foi o segundo tremor a atingir o país no mesmo dia. Na sequência, o terremoto provocou um tsunami.

Famílias deixam suas casas após o tsunami ocorrido na noite desta segunda-feira, 25

O tremor ocorreu na região de Kepulauan Mentawai, a 206 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As ilhas Mentawai, que ficam 240 quilômetros a oeste da ilha de Sumatra e a 280 quilômetros de Padang, são destinos turísticos muito procurados.



O alerta de tsunami já foi retirado. O primeiro tremor foi seguido por réplicas, de magnitude 6,1 e 6,2, várias horas depois. A Indonésia fica no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde se encontram placas continentais, causando forte atividade vulcânica e sismológica. O arquipélago frequentemente sofre com fortes tremores.



Em junho, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a costa norte da província indonésia de Papua, matando 17 pessoas e deixando milhares desabrigadas. O tsunami da Ásia de 2004, provocado por um tremor de magnitude 9,3 em Sumatra, matou pelo menos 168 mil pessoas apenas na Indonésia. As informações são da Dow Jones.

