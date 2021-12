Trem transportando petróleo descarrila e pega fogo no Canadá

Um trem que transportava petróleo bruto e gás liquefeito de petróleo descarrilou ao oeste de Edmonton, Alberta, causando um incêndio, mas não houve feridos, disse a Canadian National Railway (Rede Ferroviária Nacional do Canadá) neste sábado, 19.

Moradores de Gainford, Alberta, que fica a cerca de 85 km da capital da província, Edmonton, foram evacuados após o acidente, elevando as preocupações sobre movimentação do petróleo por via férrea. A pequena comunidade tem uma população de pouco mais de 100 habitantes.

A segurança ferroviária tornou-se uma questão importante na América do Norte, especialmente depois do trágico descarrilamento em Lac-Megantic, Quebec, em julho, quando um trem desgovernado que transportava petróleo bruto explodiu no centro da cidade, matando 47 pessoas.

A CN Rail disse que as informações iniciais eram que 13 vagões haviam descarrilado no acidente, que aconteceu por volta de uma hora da manhã, e que três dos quatro vagões que transportavam gás liquefeito de petróleo estão envolvidos no incêndio. Nove dos vagões de petróleo bruto que descarrilaram estão intactos, sem indicação de vazamento.

Não houve feridos, mas os moradores foram evacuados pelas autoridades locais. O porta-voz da rede ferroviária, Louis-Antoine Paquin disse em um email.

O Conselho de Segurança do Transporte do Canadá disse que enviou uma equipe de investigadores ao local.

Este é o terceiro acidente no Canadá nas últimas semanas. No começo da semana, um trem canadense transportando amônia anídrica descarrilou em Sexsmith, Alberta.

Um trem de carga canadense descarrilou perto da cidade de Landis, na província canadense de Saskatchewan, no dia 25 de setembro, fazendo com que 17 vagões saíssem dos trilhos, um dos quais vazou óleo lubrificante.

Na quinta-feira, o governo canadense impôs novas regras, que exigem que testes sejam realizados no petróleo bruto antes de transportá-lo ou importá-lo para o Canadá. No acidente de Lac-Megantic, os inspetores concluíram que o óleo que o trem transportava era mais explosivo do que estava marcado.

