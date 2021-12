Trem descarrila em ponte e cai em rodovia nos EUA

Um trem descarrilou nesta segunda-feira, 18, em uma ponte, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O trem caiu na rodovia que passa embaixo da linha da ferrovia.

Segundo autoridades locais, há pelo menos seis mortos. No total, 77 pessoas foram transportadas para um hospital local. Os serviços de resgate continuam no local.

De acordo com a Amtrak, companhia estatal de transporte ferroviário, o trem ia de Seattle a Portland e transportava cerca de 78 passageiros e 5 tripulantes.

O porta-voz do xerife de Pierce, Ed Troyer, disse a repórteres no local que há "múltiplas mortes" e feridos. A polícia local informou, através do Twitter, que nenhum motorista que estava na rodovia foi morto, mas alguns ficaram feridos.

Um passageiro que sobreviveu ao acidente, Chris Karnes, disse a uma TV local que eles tiveram que sair pelas janelas do trem, porque as portas de emergência não estavam funcionando. "Tínhamos acabado de passar pela cidade de Dupont e parecia que estávamos fazendo uma curva", contou.

O trem partiu de Seattle, no estado norte-americano de Washington, às 6h (horário local) e deveria chegar em Portland, no estado do Oregon, às 9h20. As causas do acidente ainda são investigadas.

