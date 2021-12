Trem atinge ônibus na Tailândia e deixa 20 mortos e 30 feridos

Um ônibus e um trem colidiram na Tailândia, próximo a estação ferroviária Khlong Kwaeng Klan, neste domingo, 11. Até o momento, foram constatadas 20 pessoas mortas e outras 30 feridas, de acordo com autoridades. O acidente ocorreu quando o ônibus tentou cruzar a ferrovia e o veículo foi atingido por um trem de carga.

O governador da província de Chachoengsao, Maitree Tritilanon, afirmou que o cruzamento possuí uma sinalização e alarme, mas que não há barreira física para bloquear o tráfego quando um trem está chegando. Além disso, disse que serão instalados redutores de velocidade, barreiras, e irá cortar árvores próximo a passagem.

"Que este caso sirva de lição para fazermos melhorias em locais de risco para que tais acidentes não ocorram novamente", disse Maitree em um comunicado.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) as estradas da Tailândia estão entre as mais mortais do mundo, embora tenha obtido melhorias ao longo dos anos.

