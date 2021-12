Trabalho exaustivo nas eleições da Indonésia deixa 270 mortos

Mais de 270 pessoas morreram e 1800 ficaram feridas por conta de trabalho exaustivo após as eleições que aconteceram na Indonésia, no dia 17 de abril.

De acordo com o jornal portugês Correio da Manhã, a causa da morte seria a exaustão dos funcionários por excesso de trabalho, após contabilizarem milhões de votos a mão. Cerca de 7 milhões de pessoas ajudaram a contar e monitorar a votação.

As eleições de 2019 contaram com os votos de aproximadamente 80% dos 193 milhões de eleitores no país.

A comissão eleitoral do país planeja indenizar as famílias sobreviventes no valor de 36 milhões de rupias (cerca de US$ 2.500) por cada trabalhador morto. Ainda segundo o jornal português, a Comissão Geral de Eleições (KPU) está sendo investigado por conta do elevado número de mortos.

A KPU deve terminar a contagem de votos e anunciar os vencedores da eleição em 22 de maio.

adblock ativo