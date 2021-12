Vídeo publicado no Youtube mostra o resgate de trabalhador de um incêndio num prédio de apartamentos em construção na cidade de Houston, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 24.

O material foi gravado por Karen Jones com o celular da janela de seu escritório e cedido à Associated Press. O incêndio gerou prejuízo de US$ 50 milhões.

Nas imagens, um trabalhador está numa varanda do quinto andar da obra com o fogo atrás dele. Em seguida, ele pula para sacada no quarto andar e é socorrido por um bombeiro que o rtira com a escada. Poucos segundos depois a parede ao fundo desaba. Veja:

Trabalhador é salvo do fogo antes de parede desabar; veja

