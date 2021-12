Torre de Lego mais alta do mundo é construída por crianças

Milhares de crianças se juntaram em Milão, na Itália, para construir uma torre com peças de Lego que bateu o recorde como a mais alta já feita até hoje. Crianças de todas as idades participaram como voluntárias durante os cinco dias de evento, que aconteceu do lado de fora de onde ocorre a Expo Mundial de Milão.

A torre alcançou 35,05 metros de altura, ultrapassando o recorde anterior, que era de 34,76 metros. Os organizadores haviam separado cerca de 600 mil peças de Lego para o evento.

Construir torres com as peças de Lego é algo natural para as crianças que já tiveram experiência com o brinquedo, explicou Camillo Mazzola, diretor de marketing da empresa na Itália.

"É a primeira coisa que uma criança que tem peças da Lego na mão faz, mesmo quando elas tem apenas 2 anos e ainda não conseguem construir coisas: elas colocam uma peça sobre a outra e constroem uma torre", afirmou.

A ideia de construir torres cada vez mais altas surgiu em 1988, quando o primeiro recorde foi estabelecido no Reino Unido. Desde então, as marcas são desafiadas por entusiastas do Lego de tempos em tempos ao redor do mundo.

O tamanho da torre foi conferido por especialistas do Guinness Book, o livro dos recordes, e será registrado na publicação.

