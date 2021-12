Tornado: autoridades de Oklahoma ainda buscam desaparecidos

Dois dias depois da passagem do tornado pela região de Oklahoma, no Sul dos Estados Unidos, as autoridades informam que ainda há pessoas desaparecidas nos subúrbios. O tornado, cuja velocidade chegou a 320 quilômetros por hora, foi classificado na categoria 5. Por enquanto, são contabilizados 24 mortos e 48 pessoas desaparecidas. Crianças estão entre as vítimas.

O fenômeno dos tornados é recorrente nos Estados Unidos, principalmente nas áreas de Oklahoma, do Texas, Kansas e da Flórida. O país é atingido por 1.200 tornados, em média, por ano, sendo o território que registra o maior número dessas ocorrências. Em seguida vêm a Argentina e Bangladesh.

<GALERIA ID=18312/>

Nesta terça-feira, 21, várias autoridades internacionais demonstraram solidariedade a Oklahoma. O arcebispo da cidade, Paul Coakley, leu uma mensagem do secretário de Estado do Vaticano, Tarcisio Bertone, manifestando a "profunda preocupação" com que o papa Francisco acompanha as notícias sobre as consequências do tornado.

"[O papa Francisco transmite] à comunidade a garantia da sua solidariedade e proximidade nas orações. Consciente da perda trágica de vidas e da imensidão do trabalho de reconstrução que está pela frente, pede a Deus que conceda o descanso eterno aos falecidos, o conforto aos aflitos e força e esperança aos evacuados e feridos", diz a mensagem do papa.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, lamentou "profundamente a morte e destruição deixadas na cidade de Oklahoma"e transmitiu condolências aos parentes das vítimas e afetados.

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, expressou "grande tristeza" pelos efeitos devastadores da passagem de um tornado pelos arredores de Oklahoma.

adblock ativo