Tóquio lembra 70 anos do bombardeio que matou 100 mil

Tóquio lembra nesta terça-feira, 10, os 70 anos de uma série de bombardeios americanos que destruíram a capital japonesa e deixaram cerca de 100.000 mortos, um dos episódios mais mortíferos da Segunda Guerra Mundial.



Na madrugada de 10 de março de 1945, a cidade foi atingida por uma chuva de bombas incendiárias que mataram dezenas de milhares de civis na hora e que deixaram muitos feridos em estado grave que faleceram depois do ataque.



A zona da cidade imperial foi reduzida a cinzas.



"Vamos enfrentar o passado humildemente e vamos fazer nosso melhor esforço para contribuir para a paz eterna no mundo, conservando o espírito das lições desta trágica guerra", disse o primeiro-ministro Shinzo Abe no ato de homenagem às vítimas.



O Japão prepara várias cerimônias para lembrar os 70 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um conflito que matou milhares de japoneses.

