Tiroteios e explosão deixam dezenas de mortos em Paris

Pelo menos 140 pessoas foram mortas em ataques em Paris nesta sexta-feira, 13, e explosões foram ouvidas perto de um estádio onde ocorria uma partida de futebol entre França e Alemanha, informou a BFM TV, citando a agência de notícias France Presse.

Ataque à casa de shows Bataclan, em Paris

Além disso, uma explosão atingiu um bar perto do Stade de France, onde acontece um amistoso entre a seleção local e a Alemanha. Segundo as primeiras informações, o presidente François Hollande estava na arena e precisou ser evacuado. O estádio foi fechado, de acordo com um jornalista do "Le Fígaro" que está no local.

No primeiro tiroteio, um indivíduo abriu fogo com um fuzil kalashnikov em um restaurante no 10º arrondissement e, de acordo com a emissora "BFM-TV", matou "várias pessoas". Logo em seguida, ao menos 50 disparos foram ouvidos na célebre casa de espetáculos Bataclan, perto da redação do "Charlie Hebdo".

