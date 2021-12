Tiroteio no MIT pode estar ligado a ataque em Boston

A polícia afirma que um dos dois suspeitos do tiroteio contra um policial do Massachusetts Institute of Technology (MIT) está morto e uma caçada em massa está em andamento para capturar o outro. Segundo a polícia, o segundo suspeito pode estar ligado às explosões na Maratona de Boston.

Pouco depois do agente policial do MIT ser baleado na noite de quinta, a polícia recebeu um relato de um roubo de carro em Cambridge, nos arredores de Boston. "Acreditamos que este seja um terrorista", disse a polícia sobre o suspeito.

O FBI disse que está trabalhando com as autoridades locais para determinar o que aconteceu. As informações são da Associated Press.

<VIDEO ID=1319357/>

