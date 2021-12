Tiroteio na Baviera, na Alemanha, mata ao menos duas pessoas

Duas pessoas morreram após um homem ter atirado de dentro de seu carro na Baviera, no sudeste da Alemanha, nesta sexta-feira, 10. Ele disparou ainda contra outras duas pessoas antes de ser detido pela polícia, de acordo com autoridades.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, atirou em uma mulher às 11h30 do horário local (6h30 de Brasília). Ele estava em seu automóvel, com registro da cidade de Tiefenthal, perto de Ansbach, segundo um comunicado da polícia.

A mulher morreu no local e o atirador fugiu em seu carro. Em seguida, disparou contra um homem que estava em andando de bicicleta na cidade vizinha de Rammersdorf, segundo a polícia. O rapaz morreu no local.

Além disso, o homem atirou também contra um pedestre e um motorista em outro veículo, mas nenhum deles foi atingido. Ele foi preso pouco tempo depois, disse a porta-voz da polícia, Simone Wiesenberg

Segundo o jornal local Nuernberger Zeitung, o atirador foi abordado por trabalhadores de um posto de gasolina em BadWindsheim, cerca de 35 quilômetros da cena do tiroteio, depois de ameaçá-los com uma arma. Eles amarraram ele e chamaram a polícia, segundo o jornal. Fonte: Associated Press.

