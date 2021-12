Tiroteio mata 3 manifestantes pró-Mursi no Cairo

Pelo menos três manifestantes foram mortos a tiros do lado de fora do quartel da Guarda Republicana no Cairo onde o presidente egípcio deposto Mohamed Mursi está sendo mantido, disseram fontes de segurança.

As fontes disseram que forças de segurança abriram fogo, mas um porta-voz do Exército afirmou que as tropas haviam disparado apenas balas de festim e gás lacrimogêneo. Um jornalista da Reuters viu manifestantes atingidos por balas de espingarda.

Não estava claro se outras forças além do Exército estavam presentes.

adblock ativo