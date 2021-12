Tiroteio em Virginia Beach, nos EUA, deixa dois mortos e oito feridos

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em um tiroteio, na noite desta sexta-feira, 26, em Virginia Beach, nos Estados Unidos. Policiais que patrulhavam a região na Atlantic Avenue escutaram vários disparos por volta das 23h20 e encontraram vítimas baleadas.

A polícia acredita que uma das vítimas morreu em outra troca de tiros nas proximidades. As oito pessoas alvejadas, incluindo um agente policial, foram encaminhadas a hospitais. De acordo com as autprodades locais, algumas vítimas estavam em estado grave ou potencialmente fatal.

O policial baleado será colocado em licença administrativa enquanto o caso é investigado. Ele é membro da divisão de operações especiais e está na polícia de Virginia Beach há cinco anos. Informações sobre o suspeito ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

adblock ativo