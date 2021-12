Tiroteio em universidade no Oregon deixa ao menos 13 mortos

Ao menos 13 pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas nesta quinta-feira em um tiroteio em uma universidade comunitária do sudoeste do estado de Oregon, nos Estados Unidos, informou o tenente da polícia do estado, Bill Fugate.

O tiroteio ocorreu na Universidade Comunitária de Umpqua, em Roseburg, cerca de 289 quilômetros de Portland. Os bombeiros alertaram pelo Twitter para as pessoas ficaram longe do local.

Andrea Zielinski, porta-voz do escritório da polícia do condado de Douglas, afirmou que "não há mais perigo". Entretanto, ela não informou se isso significa que o atirador foi preso ou morto.

O tenente Fugate disse ao canal de televisão local, KATU-TV, que 13 pessoas foram mortas e ao menos 20 estão feridas. Um fotógrafo do jornal local Roseburg News-Review disse que viu pessoas serem colocadas em diversas ambulâncias e levadas ao hospital local.

A Universidade Comunitária de Umpqua tem cerca de 3 mil estudantes. A polícia do estado de Oregon não deu mais detalhes sobre o incidente.

A Casa Branca informou que o presidente dos EUA, Barack Obama, já foi comunicado sobre a situação e continuará recebendo atualizações. Fonte: Associated Press.

