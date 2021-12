Tiroteio em universidade dos EUA deixa um morto

Uma pessoa foi morta durante um tiroteio na manhã desta segunda-feira, 13, na Universidade Wayne, em Goldsboro, no Estado norte-americano da Carolina do Norte, e o campus foi fechado à medida que autoridades procuravam pelo atirador, de acordo com relatos da mídia.



Pelo menos uma pessoa foi baleada em uma biblioteca, disse Daniel Wiggins, gerente de operações do Condado de Wayne, na Carolina do Norte, à CNN.



O suspeito, que está sendo procurado pela polícia local, é um homem branco, careca, cerca de 1,80m, com cavanhaque e tatuagem sobre o olho esquerdo, relatou a CNN, citando Wiggins. O suspeito vestia uma jaqueta azul e calças claras.



Wiggins disse à CNN que diversas agências de segurança estavam no local. O motivo do tiroteio ainda era desconhecido e era incerto se havia outras vítimas.



"Isto não é um exercício", disse a faculdade em seu site. "O campus inteiro está fechado".

adblock ativo