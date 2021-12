Tiroteio em universidade dos EUA deixa 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram em um tiroteio nesta quinta-feira, 1º, na universidade Umpqua Community College, no Estado norte-americano de Oregon, e menos de 20 ficaram feridas, disse uma autoridade do condado de Douglas.

"São menos do que 20, mas eu não tenho um número exato", disse o assistente do gabinete de comissários do condado, que não quis ser identificado.

O jornal Portland Oregonian e a CNN informaram que um suspeito foi levado sob custódia, citando autoridades do condado de Douglas.

A CNN disse que um dos feridos era uma mulher que foi baleada no peito. Não havia informações imediatas sobre a condição das outras vítimas feridas.

Uma porta-voz do departamento policial do condado de Douglas confirmou à Reuters que houve um tiroteio no campus Umpqua da Community College em Roseburg, Oregon, mas não forneceu mais detalhes.

adblock ativo