Tiroteio em universidade do Texas deixa ao menos 3 feridos

Chicago - Ao menos três pessoas foram baleadas em uma universidade do Texas nesta terça-feira, 22, infornmou a imprensa americana, que não forneceu muitos detalhes. Imagens da televisão mostraram pessoas deitadas no chão e pelo menos uma sendo colocada em uma ambulância no campus da Lone Star College, perto de Houston.

"Sabemos que tiros foram disparados e estamos nos abrigando no campus," disse ao Houston Chronicle Vicki Cassidy, diretor de relações com a mídia da Lone Star College. "A situação está muito caótica neste momento."

O atirador está entre os três feridos no incidente ocorrido na biblioteca da universidade, indicou o canal KHOU. Testemunhas indicaram que um homem havia sido retirado algemado em uma maca, informou a rede.

Policiais procuram agora um segundo suspeito no campus, indicou o KHOU. Uma porta-voz do xerife do condado de Harris -- que está encarregado do caso -- disse à AFP que ainda não há informações mais exatas disponíveis.

A instituição de ensino postou um alerta para os estudantes em sua página do Facebook "ABRIGUE-SE NO LOCAL se você estiver no campus. SE VOCÊ NÃO ESTIVER NO CAMPUS, NÃO VÁ AO CAMPUS".

Efren Huerta comentou no post: "Eu estava indo para a minha próxima aula. E ouvi uns 4-6 tiros. Acho que aconteceu na biblioteca! Eu apenas corri como nunca.".

