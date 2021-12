Tiroteio em shopping deixa cinco mortos nos EUA

Quatro mulheres e um homem morreram no tiroteio ocorrido na noite de sexta-feira, 23, em um shopping do Estado de Washington, nos Estados Unidos. A última das mortes foi confirmada pelas autoridades na manhã deste sábado, 24, e foi de um homem que estava internado em um hospital de Seattle. Não foram fornecidas mais informações sobre as vítimas.

A polícia ainda procura neste sábado pelo homem que disparou tiros em loja no shopping Cascade, que fica cerca de 97 quilômetros ao norte da cidade de Seattle.

O suspeito fugiu a pé em direção a uma rodovia depois do ataque, que ocorreu dentro da seção de maquiagem da loja de departamentos Macy's.

"Ainda estamos ativamente buscando o atirador", disse o porta-voz da polícia do Estado de Washington, o sargento Mark Francis. De acordo com ele, a polícia busca um homem hispânico vestindo roupas pretas e armado com um rifle de caça. Ele teria sido visto indo em direção a uma rodovia interestadual.

Pessoas fugiram e alguns clientes se esconderam nos provadores enquanto funcionários trancavam as portas de lojas próximas logo depois do início do tiroteio, por volta das 19h no horário local (23h no horário de Brasília) no shopping Cascade. Helicópteros e policiais com cães revistam a área em busca do atirador.

As autoridades desconhecem a motivação do ataque. O FBI dá assistência às autoridades locais enquanto dezenas de policiais buscam pelo suspeito. Segundo o FBI, não há informações de que outros ataques possam ter sido planejados no Estado de Washington.

Stephanie Bose, gerente assistente de um restaurante italiano ao lado da loja da Macy's no shopping disse que imediatamente trancou as portas depois de ouvir sobre o tiroteio por relatos do namorado de uma colega de trabalho. "Ele estava tentando ir ao shopping e as pessoas estavam gritando", disse ela.

Ainda segundo o porta-voz da polícia, o shopping foi evacuado às 20h30 no horário local (meia noite e meia em Brasília). O centro de compras deve permanecer fechado pelo resto do dia.

Estadão Conteúdo Tiroteio em shopping deixa cinco mortos nos EUA

