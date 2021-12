Tiroteio deixa até 3 mortos e 20 feridos na Califórnia

Três pessoas morreram e 20 ficaram feridas nesta quarta-feira quando pelo menos uma pessoa abriu fogo contra uma agência de serviços sociais em San Bernardino, no sul da Califórnia, disseram autoridades e uma testemunha. A emissora MSNBC afirmou que autoridades de segurança confirmaram as três mortes, e um repórter do canal local da NBC disse que viu três corpos após o tiroteio.

O Departamento de Polícia de San Bernardino afirmou em mensagem no Twitter que "confirmou de um a três possíveis suspeitos" e múltiplas vítimas no tiroteio, classificando como um incidente com "atirador ativo". O Departamento de Bombeiros de San Bernardino também disse em mensagem no Twitter que estava respondendo a um incidente com relatos de que havia 20 vítimas. San Bernardino fica 100 quilômetros a leste de Los Angeles.

Uma porta-voz da polícia declarou ao jornal Los Angeles Times que os suspeitos estavam fortemente armados e, possivelmente, usando colete à prova de balas, e a emissora CBS informou que um esquadrão antibombas estava no local tentando desarmar o que se acreditava ser um artefato explosivo.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi avisado sobre a situação e a pré-candidata democrata à Presidência do país, Hillary Clinton, escreveu no Twitter: "Eu me recuso a aceitar isso como normal. Temos de tomar medidas para parar a violência armada agora." Uma porta-voz do escritório de Los Angeles do Escritório de Repressão a Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos afirmou que os agentes estavam indo ao local do incidente.

O tiroteio ocorreu no Centro Regional Inland, uma das 21 instalações geridas pelo governo que atendem pessoas com deficiências de desenvolvimento, disse a porta-voz do Departamento de Serviços de Desenvolvimento da Califórnia, Nancy Lungren.

Imagens de televisão na CNN mostraram pessoas sendo retiradas do edifício, com braços levantados, enquanto que centros de triagem foram criados no lado de fora. A polícia e equipes das tropas especiais Swat foram vistos em torno do prédio.

O repórter Gadi Schwartz postou foto do resgate das vítimas no seu twitter:

#BREAKING San Bernardino PD now confirming the suspect or suspects have body armor. Heavily armed. pic.twitter.com/MR9a1ommql — Gadi Schwartz (@GadiNBCLA) 2 dezembro 2015

Pessoas rendidas em fila depois no momento do tiroteio (Reprodução | Reuters)

adblock ativo