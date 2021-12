Tiroteio deixa ao menos 14 mortos; suspeitos estão foragidos

O número de vítimas do tiroteio ocorrido nesta quarta-feira, 14, em San Bernardino, nas proximidades de Los Angeles (Califórnia), subiu para 14 e ainda há cerca de 20 feridos. A polícia está procurando por algo entre um e três suspeitos "brancos e do sexo masculino" que "vieram preparados".

Tiroteio em San Bernardino, na Califórnia (EUA), deixa feridos

A rede de televisão ABC informou que o tiroteio deixou 12 mortos. Os atiradores, três homens brancos encapuzados, vestindo uniformes de tipo militar e coletes protetores, usaram rifles e fugiram em um SUV preto

O chefe de polícia de San Bernardino, Jarrod Burguan, afirmou que o motivo do ataque não está claro, mas que os atiradores "estavam em uma missão" e "vieram com um propósito".

O ataque ficou concentrado em uma área específica do prédio do Inland Regional Center, aonde a maioria das vítimas foi atingida, enquanto centenas de outras pessoas que estavam no mesmo local não ficaram feridas.

Burguan afirmou que é muito cedo para dizer se os atiradores tinham a área como alvo ou se a escolheram de forma aleatória.

O Inland Regional Center é uma instituição sem fins lucrativos que presta serviços e apoio a "indivíduos com deficiências de desenvolvimento" e atende 30.200 pessoas por ano. A instituição tem 670 funcionários.

