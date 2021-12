Tiroteio atinge shopping em El Paso, nos Estados Unidos

A polícia de El Paso, no oeste do Texas, nos Estados Unidos, informou pelo Twitter que há um tiroteio ocorrendo em shopping da cidade. "Estamos atendendo a um chamado de um tiroteio que ainda está ativo. Por favor, evitem a área do shopping Cielo Vista, perto da estrada interestadual 10 no leste da cidade", escreveu o perfil da polícia da cidade na rede social.

Vídeos que circulam pela internet mostram pessoas correndo nas lojas do shopping com as mãos levantadas. Não informação de quantas pessoas ficaram feridas.

"O departamento de segurança pública estadual está auxiliando as forças policiais locais e federais para que essa tragédia chegue ao fim da maneira mais segura e rápida possível. Nós agradecemos os policiais que chegaram inicialmente à cena por sua corajosa resposta e pedimos a todos os residentes para que se mantenham seguros", disse o governador do Texas, Greg Abbott, em entrevista à uma rede de TV americana.

#BREAKING:#ElPaso active shooter UPDATE: — shooting at a local Walmart. — reports of at least 18 injured. — one person dead. — gunman has a AR-15 rifle. — gunman with a military style helmet. — 1 person in custody. Video: people being evacuated. pic.twitter.com/tRkM81nGAe — News flash (@BRNewsFlash) 3 de agosto de 2019

