Tiros em centro médico dos EUA podem ter sido alarme falso

Investigações da polícia no Centro Médico da Marinha em San Diego indicam que aparentemente foi alarme falso a informação de um possível tiroteio no local. O próprio hospital, que pertence à Marinha americana, havia postado um alerta em seu perfil no Facebook sobre o incidente.







**!ATTENTION!** An active shooter has just been been reported in building #26 at Naval Medical Center San Diego. All... Publicado por Naval Medical Center San Diego (NMCSD) em Terça, 26 de janeiro de 2016

"ATENÇÃO! Um atirador ativo acaba de ser avistado no prédio 26 do Centro Médico da Marinha em San Diego. Todos os ocupantes são aconselhados a executar, ocultar ou lutar. Todo o pessoal de resposta não emergenciais está sendo convidado a ficar longe do composto", dizia o alerta.

De acordo com o porta-voz da Marinha, Kevin Dixon, o alerta teve como base o relato de alguém que teria testemunhado três disparos no interior do prédio, que engloba quartel, um ginásio e escritórios administrativos.

Segundo Dixon, o relato da testemunha levou a uma série de ações do centro médico e de oficiais de atividades de defesa, mas não há vestígios que possam confirmar os disparos. Conforme Dixon, as investigações não foram finalizadas. Elas ainda levarão um longo tempo.

adblock ativo