Texas:Papa pede aos fieis que rezem por vítimas de explosão

O papa Francisco apelou nesta quinta-feira, 18, aos fieis de todo o mundo para que rezem pelas vítimas da explosão na fábrica de fertilizantes West Fertilizer Company, na região de Waco, no Texas, nos Estados Unidos. O papa fez o apelo por intermédio da rede social Twitter em que ele enviou mensagem aos seguidores.

"Por favor, unam-se a mim em oração para as vítimas e suas famílias da explosão no Texas", disse o papa, no Twitter @pontifex.

Pela estimativa oficial apresentada nesta quinta, entre cinco e 15 pessoas morreram na explosão e mais de 160 ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não se sabe a origem da explosão. Uma das hipóteses é que a causa tenha sido a grande quantidade de amoníaco no local.

A explosão na fábrica ocorreu, por volta das 20h (22h no horário de Brasília), e provocou danos em uma área extensa. O incêndio na fábrica foi controlado apenas nesta manhã. Porém, as autoridades tentam ainda controlar a nuvem de fumaça que pode ser tóxica e está na região.

<GALERIA ID=18222/>

Segundo as autoridades, mais de 50 casas foram danificadas e um edifício com 50 apartamentos ficou destruído. Um asilo e uma escola também foram atingidos pela explosão. Bombeiros, ambulâncias e seis helicópteros foram deslocados para participar do resgate.



adblock ativo