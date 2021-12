Relatos dramáticos do acidente com o Boeing 777 da companhia aérea Asiana, que pegou fogo ao aterrissar no aeroporto de San Francisco, nos Estados Unidos, mostram o pânico que se instalou na aeeronave depois da aterrissagem.

'Havia caos e muita gritaria. Meu assento foi parar no chão e havia bagunça por todos os lados', disse o passageiro Ben Levy, de 39 anos, que tentou conter o pânico de outros passageiros, pedindo que eles se acalmassem e se ajudassem uns aos outros para que todos pudessem sair do avião.

"Havia algumas pessoas na parte de trás da aeronave e vi uma mulher do corpo de bombeiros correndo para ajudá-las", explicou o passageiro. Segundo testemunhas, impactofez malas caírem dos bagageiros e uma fumaça cinza tomou conta da cabine do avião.

A Asiana confirmou que duas adolescentes chinesas que estavam sentadas na parte de trás da aeronave morreram. Os corpos teriam sido encontrados fora da aeronave. A maior parte dos passageiros conseguiu escapar pelas saídas de emergência, mas 181 pessoas teriam sido levadas para o hospital e 49 estariam em estado grave.

Testemunha que estava no aeroporto filmou o incêndio e colocou no youtube. Veja as imagens.

Da Redação Testemunha filmou incêndio com Boeing 777

