Terrorismo: Ministério Público da Bolívia pede prisão e extradição de Evo Morales

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, teve o pedido de detenção e extradição solicitado, nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério Público do país, sob a acusação de terrorismo. Atualmente, Morales, que renunciou há oito meses, vive em Buenos Aires (ARG) com o status de refugiado. A acusação foi enviada por uma comissão de promotores anti-corrupção por causa das investigações sobre uma gravação telefônica em que o ex-presidente teria convocado apoiadores na Bolívia a bloquear ruas e estradas durante os atos após sua saída do país por pressão do Exército.

Em entrevista à “Folha de S.Paulo” em fevereiro, o candidato à presidência Carlos Mesa afirmou que há evidências de que Evo esteve por trás das manifestações populares contra a posse da interina Jeanine Añez. Como refugiado político na Argentina, o ex-presidente também enfrenta outras acusações na Bolívia, e já há uma ordem da Interpol para detê-lo.

Nas redes sociais, Morales se manifestou sobre a decisão. "De maneira ilegal e inconstitucional, a Procuradoria, em La Paz, pretende acusar-me de terrorismo com um áudio alterado e sem ser notificado, uma prova a mais de que há uma perseguição política do governo ditatorial. Logo voltará a democracia e o Estado de Direito à Bolívia", diz o post.

adblock ativo