Terremoto provoca mais de mil mortes no Nepal e Índia

Um terremoto de magnitude 7,9 deixou neste sábado mais de 1.170 mortos e muitos danos materiais no Nepal, provocando uma avalanche que soterrou um acampamento de alpinistas no Everest.

As autoridades indicaram que ao menos 876 pessoas faleceram no país, incluindo 524 no vale do Katmandu. O terremoto também deixou mortos nas vizinhas China, Índia e Bangladesh.

"Foram reportadas mortes em todas as regiões, exceto no extremo oeste (do país). Todos os nossos agentes de segurança foram mobilizados para resgatar e ajudar as pessoas em necessidade", explicou um porta-voz da polícia do Nepal, Jamal Singh Bam, à AFP.

Os maiores danos foram registrados em Katmandu, onde o terremoto, que ocorreu por volta do meio-dia local (03h11 de Brasília), desencadeou o pânico entre a população, que saiu às ruas apavorada, e arruinou muitos edifícios.

A histórica torre Dharahara, uma das maiores atrações turísticas da cidade, não resistiu aos abalos e seus nove andares vieram abaixo, deixando uma montanha de escombros.

Um fotógrafo da AFP acompanhou a retirada de ao menos 12 corpos das ruínas da torre, onde as equipes de resgate seguiam trabalhando.

"Ao meu redor os muros das casas caíram. Todas as famílias estão do lado de fora, no quintal, amontoadas umas contra as outras, os tremores prosseguem", constatou um correspondente de Katmandu.

"Tudo começou a tremer. Tudo caía. As paredes em torno da via principal desabaram. Os portões dos estádios caíram", disse Anupa Shrestha, um morador.

Um funcionário da embaixada da Holanda na capital do Nepal, Kari Cuelenaere, contou que uma piscina se esvaziou por completo em um hotel onde era celebrada a festa nacional holandesa. "Foi horrível, de repente toda a água saiu da piscina e molhou todas as pessoas, as crianças começaram a gritar", disse.

O terremoto cortou vias de acesso à capital e provocou danos no aeroporto internacional de Katmandu, que precisou ser fechado por motivos de segurança, segundo seu diretor, Birendra Prasad Shrestha.

Avalanche no Everest

Por sua vez, autoridades locais informaram que uma avalanche provocada pelo terremoto deixou 10 mortos, incluindo alpinistas estrangeiros, no acampamento de base do Everest, onde centenas de montanhistas haviam se reunido devido ao início da temporada anual de escalada.

"A avalanche do Monte Pumori alcançou o acampamento de base e soterrou uma parte" dele, indicou à AFP Gyanendra Kumar Shrestha, do ministério nepalês do Turismo.

Um jornalista da AFP, Ammu Kannampilly, que estava entre as pessoas que ficaram bloqueadas no campo, explicou que os helicópteros não conseguem ter acesso à zona, já que está nevando.

Dois montanhistas experientes contaram que o pânico se apoderou do campo base, que estava repleto de gente e sofreu graves danos. Outra pessoa explicou que o terremoto provocou uma enorme avalanche.

"Precisei sair correndo da minha barraca para salvar a vida. Ileso. Muita, muita gente, na montanha", tuitou o montanhista romeno Alex Gavan, que se preparava para escalar o Lhotse, o quarto pico mais alto do mundo.

Índia e Bangladesh

O terremoto durou entre 30 segundos e dois minutos e foi sentido em várias zonas do norte da Índia, confirmou Laxman Singh Rathore, diretor-geral do Departamento Meteorológico indiano, que informou sobre a ocorrência de uma réplica de magnitude 6,6 apenas 20 minutos após o primeiro tremor.

Ao menos 26 pessoas morreram na Índia, sobretudo no Estado oriental de Bihar.

Em Nova Délhi, o edifício da AFP precisou ser evacuado em duas ocasiões, indicou um correspondente da agência.

"Ainda estamos recolhendo informação e estamos tentando ajudar os afetados, em nosso país e no Nepal", disse no Twitter o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Segundo a agência de notícias chinesa Xinhua, duas pessoas, entre elas uma mulher de 83 anos, morreram no Tibete como consequência do terremoto.

O terremoto também foi sentido em várias regiões de Bangladesh, provocando cenas de pânico na capital Daca, onde os habitantes saíram correndo às ruas.

Em uma fábrica têxtil de Savar, nos arredores de Daca, ao menos 50 trabalhadores ficaram feridos em um tumulto provocado pelo terremoto.

Em 2011, um tremor de magnitude 6,9 atingiu o nordeste da Índia, e alcançou o Nepal, com um saldo de 110 mortos.

