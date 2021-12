Terremoto no Nepal atinge expedição de montanhista brasileiro no Everest

O terremoto no Nepal, que ocorreu neste sábado, 25, por volta das 3h10 (de Brasília) e já matou mais de mil pessoas, atingiu a expedição do montanhista cearense Rosier Alexandre no Monte Everest. Segundo a mulher do alpinista, Danúbia Saraiva, a avalanche provocada pelo abalo destruiu o campo base de Rosier, mas ele e o filho, Davi Saraiva, que participa da aventura, passam bem. Ela não soube informar o estado dos outros integrantes da equipe.

Danúbia contou à Agência Estado que Rosier entrou em contato com ela rapidamente por telefone, via satélite, por volta das 7h30 deste sábado (25), horário de Brasília. O montanhista estava a 6.400 metros de altitude, próximo ao campo avançado 2. No percurso da escalada, tem quatro campos avançados e um campo base. "O Davi estava no campo base, que foi destruído, mas passa bem", disse. Danúbia ainda não sabe como e quando será a descida dos brasileiros.







Caros Amigos,Rosier fez contato através de rádio com Davi Saraiva seu filho, que está no Campo Base do Everest.Rosier... Posted by Rosier Alexandre on Sexta, 24 de abril de 2015

Essa é a segunda vez que o alpinista tenta escalar o Everest e é surpreendido por catástrofes naturais. No ano passado, Rosier presenciou uma avalanche que deixou 16 mortos, entre eles, integrantes da equipe dele. Na ocasião, ele já havia escalado mais de 70% dos 8,848 mil metros do monte. A escalada faz parte do projeto de Rosier denominado "Sete Cumes", cujo objetivo é escalar os sete pontos mais altos de cada continente.

Até o momento, o montanhista já escalou seis dessas montanhas: Aconcágua, na América do Sul; Kilimanjaro, na África; Elbrus, na Europa; Carstensz, na Oceania; McKinley, America do Norte; e Vinson, na Antártida. Para completar o projeto, falta apenas o Everest, considerado o ponto mais alto de sete continentes.

Mais cedo, o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) revisou a magnitude do terremoto, de 7,9 para 7,8.

<GALERIA ID=20001/>

adblock ativo