Terremoto deixa 11 alpinistas feridos na Malásia e mais de 130 pessoas isoladas

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu uma área próxima ao pico mais alto do Sudeste Asiático, na Malásia, no início desta sexta-feira, 5, deixando 11 alpinistas feridos. Há ainda 137 pessoas isoladas, segundo funcionários.

O terremoto ocorreu a noroeste do distrito de Ranau, no Estado de Sabah, no início do dia, a uma profundidade de 54 quilômetros, segundo o departamento meteorológico do país. A rota de escalada foi aparentemente bloqueada ou ficou mais perigosa, por causa das rochas que deslizaram e de tremores secundários, segundo funcionários. Alguns dos alpinistas presos são estrangeiros, mas não se sabe quantos.

Por ora, helicópteros não podem pousar para resgatar as pessoas, devido ao tempo ruim e à elevada altitude, mas funcionários do parque e guias das montanhas estão tentando ajudar.

