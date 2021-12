Terremoto de magnitude 7,9 atinge o Nepal e deixa ao menos 94 pessoas mortas

Um forte terremoto de magnitude 7,9 atingiu neste sábado, 25, uma região próxima a capital do Nepal, Katmandu, causando danos generalizados e matando milhares de pessoas, de acordo com autoridades.

O epicentro do terremoto foi cerca de 50 quilômetros a noroeste de Katmandu, de acordo com o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Ele foi seguido por uma grande tremor de 6,6 graus na escala Richter e outros tremores menores. O forte terremoto atingiu também cidades como Nova Délhi, na Índia e Daca, em Bangladesh.

"Houve um enorme impacto em todo o país e estamos avaliando a situação", disse Lakshmi Prasad Dhakal, porta-voz do Ministério do Interior do Nepal. "Diversas pessoas estão presas embaixo dos escombros dos edifícios", acrescentou.

Cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem em Katmandu e na região ao redor.

Em Katmandu, o porta-voz do Ministério do Interior disse que o minarete de nove andares em Dharahara, no centro de Katmandu, tinha desmoronado em consequência do terremoto.

Dois cidadãos chineses estão confirmados entre os mortos, de acordo com a televisão estatal da China. Os nomes não foram revelados.

Um porta-voz da força aérea indiana disse que os aviões estão prontos para levar suprimentos de emergência e equipes de resgate para o Nepal, se necessário.

Os tremores também desencadearam uma avalanche no Monte Everest e atingiu um acampamento que estava na base da montanha, onde montanhistas estrangeiros e seus guias locais se preparavam para subir.

Iswari Paudel, diretor da Himalayan Guides Nepal, uma empresa de escalada com sede em Katmandu, disse que recebeu a notícia de sua equipe no Everest que uma grande avalanche tinha ocorrido e que pelo menos quatro pessoas em uma expedição liderada por sua companhia estavam mortas.

Khadga Sen Oli, gerente da Sociedade Nacional de Tecnologia no Nepal, disse que o terremoto de sábado foi o maior que atingiu o Nepal desde que um tremor de magnitude 8,4, em 1934. Fonte: Dow Jones Newswires.

