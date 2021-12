Terremoto de magnitude 6,4 deixa mortos na Croácia

Um forte tremor de magnitude 6,4 foi registrado na Croácia nesta terça-feira, 29, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor provocou o desabamento de prédios na cidade de Petrinja, no centro do país, e a morte de pelo menos seis pessoas - uma menina de 12 anos e cinco homens - segundo o Ministério do Interior croata.

Além disso, pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas e 20 levemente feridas.

Um jardim de infância, felizmente vazio, está entre os prédios que colapsaram pela força do terremoto.

"A cidade é, na verdade, uma grande ruína. Estamos salvando gente, estamos salvando vidas. Temos mortos, desaparecidos, feridos (...) é uma catástrofe", disse primeiro-ministro Andrej Plenkovic.

O ministro da Saúde, Vili Beros, informou que os pacientes com Covid-19 e outros internados num hospital psiquiátrico serão transferidos para outras cidades para deixar leitos para as vítimas do sismo.

Com profundidade de 10 km, o tremor aconteceu em torno das 8h30 pela hora de Brasília. Seu epicentro se situa cerca de 50 km ao norte da capital croata, Zagreb, próximo da localidade de Petrinja.

Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo, o tremor seria de magnitude 6,2 e foi sentido com força também na capital do país, Zagreb, onde moradores assustados saíram às ruas.

adblock ativo