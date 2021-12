Terremoto de magnitude 6,2 deixa um morto na Nicarágua

Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter sacudiu na quinta-feira, 10, o território da Nicarágua e deixou um morto, 33 feridos, mais de 800 casas destruídas e milhares de desabrigados.

O presidente do país, Daniel Ortega, decretou alerta vermelho após o tremor.

"A partir deste momento estamos passando ao alerta vermelho, que significa colocar o máximo", disse Ortega.

O presidente destacou que decidiu elevar o nível de alerta porque o terremoto "provocou danos em uma área ampla de nosso país", principalmente na região do Pacífico.

O tremor foi sentido em toda a costa do Pacífico e temos relatórios também do centro do país", disse o diretor do Sistema Nacional para a Prevenção e Atenção de Desastres, Guillermo González.

Uma mulher, Fátima Medina, de 37 anos, morreu vítima de um infarto provocado por um colapso nervoso, informaram fontes médicas.

De acordo com o balanço preliminar, o tremor também deixou 33 feridos, três deles em estado grave, destruiu total ou parcialmente 822 casas.

"Milhares de famílias perderam as casas ou tiveram as residências gravemente afetadas", disse Ortega.

O tremor provocou ainda um deslizamento de terra no sul da capital nicaraguense.

O fornecimento de energia foi suspenso em Manágua, do mesmo modo que as comunicações telefônicas, que eram restabelecidas paulatinamente.

