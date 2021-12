Terremoto de 8,3 graus atinge o Chile

Um forte terremoto de 8,3 graus atingiu a capital do Chile, Santiago, na noite desta quarta-feira, 16, fazendo os prédios tremerem e as pessoas buscarem por abrigo nas ruas. Vários tremores secundários ocorreram e um alerta de tsunami soou no porto de Valparaíso.

A presidente chilena, Michelle Bachelet, informou por volta das 23h40 que havia informação de três mortes relacionadas ao tremor. Por volta das 21h50, as ondas desencadeadas pelo forte terremoto começam a atingir a costa do Chile, segundo a agência Reuters, mas ainda não há informações se houve vítimas.

As autoridades chilenas emitiram um alerta de tsunami para toda a costa do país e do Peru e as autoridades dos EUA emitiram um alerta de tsunami para o Havaí. No Brasil, algumas cidades sentiram a força do terremoto, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou inicialmente que o terremoto teve uma magnitude preliminar de 7,9 graus, mas logo revisou para 8,3 gruas. Um terremoto de 8,8 graus e um tsunami que atingiram o Chile em 2010 mataram mais de 500 pessoas, destruíram 220 mil casas e desapareceram com docas e resorts na costa.

O terremoto liberou tanta energia que acabou encurtando a duração de um dia na Terra em uma fração de segundo, ao alterar a rotação do planeta. O terremoto mais forte já registrado no mundo ocorreu no Chile - com uma magnitude de 9,5 graus, matou mais de 5 mil pessoas em 1960.

adblock ativo