Terremoto de 7,4 graus atinge oeste da Indonésia

Um terremoto de magnitude preliminar de 7,4 graus na escala aberta de Richter atingiu hoje a província de Sumatra do Norte, na região oeste da Indonésia, informaram as autoridades locais. Um alerta de tsunami chegou a ser dado, mas foi suspenso menos de 90 minutos depois.



Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica mundial, o epicentro do tremor foi registrado a 61 quilômetros de profundidade e a 220 quilômetros ao sudeste da cidade de Banda Aceh, capital da província de Aceh.

A Indonésia se assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica. No ano passado, um terremoto matou mais de mil pessoas na ilha de Sumatra.

