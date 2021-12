Terremoto de 7,1 graus provoca estragos e morte no Peru

O forte terremoto que atingiu a costa do Peru na madrugada deste domingo, 14, destruiu estruturas e provocou a morte de pelo menos uma pessoa, de acordo com as autoridades.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou que às 4h18, hora local, um tremor de magnitude 7,1 - abaixo dos 7,3 inicialmente indicados - foi registrado cerca de 40 quilômetros a sudoeste da pequena cidade de Acari, no distrito de Arequipa, com uma profundidade de 36 quilômetros.

A governadora de Arequipa, Yamila Orosio, escreveu em sua conta no Twitter que pelo menos uma pessoa morreu e que há relatos de falhas no fornecimento de energia e colapso de estruturas.

6:43 am Yauca reporta un fallecido Justo Palomino Yucra, de 55 años Murió aplastado por una roca — Yamila Osorio (@yamilaosorio) 14 de janeiro de 2018

#COER en acción En este momento se traslada frazadas y otro tipo de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el sismo. En horas de la tarde, @indeciperu entregará 100 carpas para familias damnificadas pic.twitter.com/DHajAtAArJ — Yamila Osorio (@yamilaosorio) 14 de janeiro de 2018

O Centro Norte Americano de Alerta de Tsunami inicialmente alertou que "ondas de tsunami estavam previstas" para algumas áreas costeiras e que ondas maiores que o normal poderiam ocorrer no Peru e no Chile. Pouco depois, o alerta foi retirado. O centro afirmou que não foram observadas ondas de tsunami e não havia mais ameaça em decorrência deste terremoto.

Tras sismo de magnitud 6.7 ocurrido en Arequipa, la @DHN_peru descarta alerta de tsunami en el litoral peruano. https://t.co/kjcD86wtLh — COEN Perú (@COENPeru) 14 de janeiro de 2018

