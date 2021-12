Terremoto de 7,1 graus atinge a Cidade do México

Um forte terremoto sacudiu a Cidade do México nesta terça-feira, 19, provocando pânico entre a população de 20 milhões de habitantes da capital mexicana, quando se relembra os 32 anos do terremoto que destruiu a cidade em 1985.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (US Geological Survey) estimou a magnitude do tremor em 7,1, enquanto o Instituto Sismológico do México o calculou em 6,8.

O instituto informou que o epicentro do tremor localizou-se 7 km a oeste de Chiautla de Tapia, no vizinho estado de Puebla.

"Estou consternada, não consigo conter o choro, é o mesmo pesadelo de 1985", disse à AFP, entre lágrimas, Georgina Sánchez, de 52 anos, chorando em uma praça.

Em 19 de setembro de 1985, um terremoto matou mais de 10.000 pessoas na Cidade do México.

Na manhã desta terça-feira, as autoridades tinham feito uma simulação de sismo.

Até o momento não há informações sobre vítimas.

Rede social

No Twitter começam a surgir vídeos indicando a situação de pânico da população local:

People Come Together To Help Move Debris In Mexico City In Search Of Survivors pic.twitter.com/rnONfpGYI9