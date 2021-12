Terremoto de 5 graus atinge o norte do Peru

Um tremor de 5 graus de magnitude na escala Richter foi sentido nesta segunda-feira, 13, na cidade de Trujillo, a 570 quilômetros da capital Lima. Até o momento não há informação sobre a existência de danos e ou vítimas.



De acordo com o Instituto Geofísico Peruano (IGP), o tremor aconteceu às 9h32 local (11h32, em Brasília) e teve seu epicentro no mar, a 147 quilômetros de Trujillo, capital da região La Liberdad.



O epicentro esteve a uma profundidade de 30 quilômetros mas, dada a magnitude do tremor, não foi emitido alerta de tsunami.



O Peru está em uma zona altamente sísmica porque se encontra no denominado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde ocorrem 80% dos terremotos no mundo.

adblock ativo