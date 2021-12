Terremoto atinge a costa norte da Venezuela e é sentido em Caracas

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa norte da Venezuela nesta terça-feira, 21, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Em Caracas, centenas de pessoas deixaram os edifícios e esperaram na rua.

O terremoto, cujo epicentro ocorreu perto da cidade de Guiria, foi sentido com mais força no norte do país, incluindo vários pontos da capital, Caracas, onde edifícios sacudiram, disseram testemunhas. Os estados mais afetados foram Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre, Nova Esparta, Mérida, Miranda, Portuguesa, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e a o Distrito da Capital.

Em Caracas, os movimentos, que duraram vários segundos, foram sentidos com intensidade em edifícios altos, muitos dos quais foram evacuados, por receio de que ocorresse um incidente maior. O Ministro do Interior, o general Néstor Reverol, afirmou que até agora não há nenhum registro de vítimas.

Um alerta de tsunami chegou a ser emitido pelo Centro de Aletas de Tsunamis do Pacífico, mas a informação foi retificada algum tempo depois. De acordo com a organização, não há ameaça de tsunami na Venezuela.

Os tremores também foram sentidos em grande parte do território colombiano, o que ocasionou o fechamento temporário do Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá. Ainda se verifica a ocorrência de possíveis danos no País.

adblock ativo