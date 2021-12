Tentando reeleger Obama, Bill Clinton perde a voz

O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton (1993-2001) embarcou totalmente na campanha de reeleição do atual inquilino da Casa Branca, Barack Obama, dando tudo de si pelo candidato democrata, até a voz.

"Clinton foi um defensor incansável do presidente, e quando digo incansável me refiro ao fato de até ter perdido sua voz", brincou neste domingo a porta-voz da campanha de Obama, Jen Psaki, a bordo do avião presidencial rumo a New Hampshire para o primeiro evento do dia.

Um afônico Clinton dizia no sábado pela noite em Bristow (Virgínia) estar "mais entusiasmado" agora que quando Obama ganhou as eleições em 2008 porque o candidato "fez um bom trabalho".

Apesar da dificuldade com suas cordas vocais, Clinton tomou o microfone para defender as políticas de Obama, com as quais, segundo disse, conseguiu que a economia voltasse a criar empregos após a grave crise de 2008.

O presidente Barack Obama enfrentará nas urnas na próxima terça-feira o candidato republicano Mitt Romney, em um momento no qual as enquetes preveem um empate.

Clinton, que em 2008 teve suas diferenças com Obama quando disputou a candidatura presidencial com sua esposa Hillary nas primárias do partido, intensificou sua presença na campanha de reeleição nos últimos meses.

"Pus minha voz a serviço do presidente", brincou o ex-presidente que, com o de ontem à noite, participou de 27 atos eleitorais em favor de Obama e ainda participará de pelo menos outro, na Pensilvânia, um estado-chave.

Apesar das disputas de quatro anos atrás, Obama e Clinton desenvolveram uma "grande amizade", segundo Psaki. "Os dois gostam de estar juntos e também de trabalhar na frente da campanha", assegurou.

adblock ativo