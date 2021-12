'Tempo difícil para o Capitólio", diz Biden ao lamentar morte de policial em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou a morte do policial William Evans, atropelado por um criminoso que avançou com um carro sobre uma barreira de segurança na entrada do Capitólio, em Washington, nesta sexta-feira, 2.

Biden afirmou que ele e a primeira-dama, Jill, estão "de coração partido" e disse lamentar os recentes episódios de violência na sede do Congresso dos EUA — em 6 de janeiro, o prédio foi invadido por uma multidão de extremistas que se negavam a aceitar a derrota de Donald Trump na eleição presidencial.

"Sabemos que tem sido um tempo difícil para o Capitólio, para todos que trabalham lá e para aqueles que protegem o local", disse Biden.

Além disso, Biden também afirmou que o Conselho de Segurança Nacional está atualizando o presidente sobre as investigações. Ele ainda ordenou que as bandeiras da Casa Branca fiquem a meio mastro, assim como no Capitólio.

O policial morto, William "Bill" Evans, trabalhava na Polícia do Capitólio desde março de 2003. A corporação também ofereceu condolências à família do agente.

