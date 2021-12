Tempestades de neve atingem nordeste dos EUA

Os norte-americanos que vivem no nordeste do país tiveram de desenterrar seus carros da neve, limpar as calçadas e enfrentar uma confusa manhã para ir ao trabalho depois que uma tempestade despejou 48 centímetros de neve na região. A tempestade provocou uma mistura de chuva e neve, impedindo milhares de passageiros de companhias aéreas de viajar e deixando mais de 400 mil pessoas na região de Washington sem energia elétrica. Em muitas áreas as escolas públicas permaneceram fechadas pelo segundo dia seguido e os motoristas foram advertidos sobre as perigosas condições das estradas.

adblock ativo