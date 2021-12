Tempestade tropical Ida já deixou pelo menos 24 mortos nos EUA

A passagem da tempestade tropical Ida pelo Nordeste dos EUA na noite desta quarta-feira, 1, deixou pelo menos 24 mortos, de acordo com as informações oficiais mais recentes.

Doze das vítimas, que tinham de 2 a 86 anos, moravam na cidade de Nova York —a maioria no bairro do Queens— e morreram em meio a inundações. Outras oito pessoas foram encontradas mortas em Elizabeth e em Passaic, cidades de Nova Jersey, e ao menos três morreram no subúrbio da Pensilvânia.

Governadores de Nova York, Nova Jersey e Connecticut decretaram estado de emergência após as consequências do fenômeno, que já é considerado um dos maiores eventos climáticos extremos observados nos EUA nas últimas décadas.

adblock ativo