Tempestade deixa 27 mortos e centenas de feridos no Nepal

Ao menos 27 pessoa morreram e centenas ficaram feridas em uma tempestade neste domingo, 31, no sul do Nepal, que destruiu casas e derrubou árvores e postes de energia elétrica, informaram as autoridades.

A tempestade destruiu no domingo o distrito de Bara, ao sul da capital Katmandu, e as regiões vizinhas, afirmou à AFP o comandante da polícia de Bara, Sanu Ram Bhattarai.

"Ao menos 27 pessoas morreram e contamos muitos feridos. Mobilizamos equipes de busca e resgate", afirmou Bhattarai.

O chefe de polícia afirmou que o balanço da catástrofe pode aumentar e o primeiro-ministro nepalês, K.P. Sharma Oli, apresentou condolências às famílias.

"Os helicópteros estão preparados para proceder as operações de resgate", disse Oli.

