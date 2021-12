Tempestade de neve rara mantém Jerusalém paralisada

Jerusalém continua paralisada após uma rara tempestade de neve ter atingido a região no final da semana passada. O transporte público e escolas na cidade estão fechados e centenas de pessoas estão sem energia elétrica.

A Companhia Elétrica de Israel disse nesta segunda-feira que cerca de 8 mil casas continuam sem eletricidade. Muitas estradas ainda continuam interditadas por causa da neve, gelo e árvores caídas.

Na Faixa de Gaza, escolas e escritórios do governo voltaram a funcionar após chuvas torrenciais terem atingido partes do território palestino. O primeiro-ministro de Gaza, Ismail Haniye, afirmou que seu governo do Hamas vai compensar os dados sofridos pela população local.

A tempestade começou na quarta-feira, quando caiu mais de meio metro de neve em Jerusalém, que normalmente passa o inverno inteiro em neve. Em Gaza, mais de 40 mil pessoas abandonaram suas casas por causa das inundações. Fonte: Associated Press.

